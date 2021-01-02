Освобождены попавшие в плен в Ливии трое россиян и один украинец

Фото: Астапкович Владимир/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Трое россиян, а также гражданин Украины, несколько недель назад похищенные в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", - сказал Малькевич "Интерфаксу" в субботу вечером.

Он отметил, что в общей сложности освобождены четыре человека: трое россиян и гражданин Украины.

По словам члена ОП РФ, несколько недель назад они были похищены в Ливии, обстоятельства того, как это произошло, пока выясняются.

10 декабря 2020 года стало известно об освобождении из ливийского плена сотрудников "Фонда защиты национальных ценностей", граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были арестованы в Ливии в мае 2019 года. Президент фонда Александр Малькевич ранее говорил, что им вменили попытку вмешательства в выборы в этой стране. В фонде говорили, что арестованные занимались социологическими исследованиями и что за год с момента задержания им так и не предъявили обвинений.