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В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывший журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не имел доступа к государственной тайне, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 г., и в течение месяца вплоть до ареста работал дистанционно из-за ограничений по пандемии COVID-19, введенных весной в штаб-квартире "Роскосмоса". Допуска с гостайне не имел", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями СПЧ сказал, что Сафронов был обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а "за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб".

Дело Сафронова

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

В "Роскосмосе" сообщали, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовал представитель чешской спецслужбы, а в 2017 году журналист передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, полагают в ФСБ.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью: ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 10 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос Владимир Путин

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