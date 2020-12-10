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Путин отверг связь дела против Сафронова с его журналистской работой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывший журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с европейской спецслужбой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Его же осудили (обвинили - ИФ) не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

Вопрос о деле Сафронова на встрече подняла член СПЧ Екатерина Винокурова, которая сказала, что до сих пор общественности и самому Ивану непонятно, в чем конкретно его обвиняют.

Путин отметил, что человек, использующий для передачи информацию, которая находится в широком доступе, не должен привлекаться по статье УК РФ о государственной измене.

"Госизмена - это тяжкое преступление, это предательство своего народа, и предатели должны нести суровое наказание за все, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну конечно - тогда эта полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - сказал Путин.

Президент пообещал обратить на это внимание, отметив, что подобных случаев допускать нельзя.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России в странах Африки и о действиях Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и связывает дело связано с его журналистской деятельностью. Ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости".

Хроника 07 июля – 10 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Владимир Путин Иван Сафронов

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