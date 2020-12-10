Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Песков объяснил оговоркой слова Путина по делу журналиста Сафронова

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин оговорился, заявив, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период своей работы в "Роскосмосе", глава государства говорил об обвинении в целом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе" - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам Пескова, "общего смысла это не меняет". Он также отметил, что "это был один из нескольких десятков вопросов, заданных сегодня президенту". "Разумеется, он не владеет деталями следствия", - добавил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями СПЧ сказал, что Сафронов был обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а "за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб".

В "Роскосмосе" позднее подчеркнули, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене: по версии следствия, он был завербован чешской спецслужбой. Сафронов был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

10
Хроника 07 июля – 10 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Росстат сообщил о выросшей вдвое смертности от COVID-19 в октябре

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов

Рестораторы в Петербурге удалили "карту сопротивления" со своего сайта

Ходорковский опроверг косвенное признание вины в письме к Путину

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов
Пандемия коронавируса

Президент РФ сообщил о заболевании коронавирусом нескольких министров

Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину

Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину

Путин не увидел в гибели журналистки Славиной вины следствия

Путин не увидел в гибели журналистки Славиной вины следствия

Президент РФ допустил возможность широкой амнистии в стране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');