Песков объяснил оговоркой слова Путина по делу журналиста Сафронова

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин оговорился, заявив, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период своей работы в "Роскосмосе", глава государства говорил об обвинении в целом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе" - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам Пескова, "общего смысла это не меняет". Он также отметил, что "это был один из нескольких десятков вопросов, заданных сегодня президенту". "Разумеется, он не владеет деталями следствия", - добавил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями СПЧ сказал, что Сафронов был обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а "за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб".

В "Роскосмосе" позднее подчеркнули, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене: по версии следствия, он был завербован чешской спецслужбой. Сафронов был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.