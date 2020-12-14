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Еще 23 погибших тюленя найдены на побережье Каспийского моря

Еще 23 погибших тюленя найдены на побережье Каспийского моря
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты территориального управления Росрыболовства в Дагестане нашли туши еще 23 мертвых тюленей в устье реки Сулак к северу от Махачкалы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Таким образом, число мертвых краснокнижных особей вместе с ранее обнаруженными 272 достигло 295", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще одна бригада ученых из Астрахани прибыла для изучения ситуации.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на побережье Каспийского моря от устья реки Сулак до реки Самур были обнаружены 272 туши мертвых тюленей, которые внесены в Красную книгу.

В республику прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН (Москва).

Каспийское море Дагестан

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