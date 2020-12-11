Суд снял арест с танкера, повредившего причалы в порту Приморск

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снял арест с танкера Nordindependence, наложенный в рамках иска ООО "Приморский торговый порт" (ПТП) к владельцу танкера – голландской MT Nordindependence Shipping Management B.V., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Сегодня в рамках судебного заседания было рассмотрено заявление об отмене обеспечительных мер. Заявление было удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

В суд 8 декабря поступило ходатайство от MT Nordindependence Shipping Management B.V. об отмене обеспечительных мер в виде ареста танкера, принятых определением суда от 28 августа. Кроме того, в суд было направлено совместное ходатайство сторон об отмене мер по обеспечению иска.

ПТП в сентябре обратился в суд с требованием взыскать 1,186 млрд рублей с MT Nordindependence Shipping Management, чей танкер в августе повредил причальные сооружения в порту Приморск. Позже стороны договорились о заключении мирового соглашения.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 декабря утвердил мировое соглашение по одному из заявленных требований ПТП, производство по делу в этой части прекращено, отмечал ранее советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он уточнял, что после поступления на расчетный счет ПТП денежных средств в размере согласованной сторонами суммы возмещения причиненных убытков, покрывающей полностью реальный ущерб и часть упущенной выгоды, стороны направят в суд совместное ходатайство об утверждении второго мирового соглашения. В нем будет идти речь об остальных требованиях ПТП, в части обращения взыскания на арестованный танкер, а также о прекращении производства по делу и отмене обеспечительных мер, снятию ареста с танкера.

В ходе отшвартовки – отхода танкера от причала №4 порта Приморск 26 августа произошло повреждение гидротехнического сооружения и технологического оборудования на нефтеналивных причалах N3 и N4 ООО "ПТП", в связи с чем их эксплуатация была ограничена. Танкер был задержан капитаном порта Приморск на 72 часа, а 28 августа арестован.

ООО "Приморский торговый порт" входит в группу "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", она контролирует 62% акций.