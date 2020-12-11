НАК подтвердил, что шесть силовиков пострадали при взрыве в КЧР

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В результате самоподрыва смертника в Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в НАК.

В ведомстве отметили, что пострадавших среди гражданских нет.

Ранее источник сообщал, что возле здания отдела ФСБ в поселке Учкекен сначала сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, затем к группе сотрудников правоохранительных органов подбежал мужчина, который совершил самоподрыв.