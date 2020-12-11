Верфь "Звезда" передала "Роснефтефлоту" первый танкер-афрамакс

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") передал дочерней компании "Роснефти" - АО "Роснефтефлот" - танкер класса "афрамакс", ставший первым в серии из 12 судов.

Специалисты "в полном объеме выполнили план ходовых испытаний" головного судна, сообщает "Роснефть". Все системы судна отработали штатно.

В ближайшее время танкер, получивший имя "Владимир Мономах", покинет акваторию верфи и выйдет в первый рейс.

Закладка судна состоялась в сентябре 2018 года, в мае текущего года оно было спущено на воду.

Нефтеналивные суда типа "афрамакс" предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне созданы комфортные условия для экипажа: есть сауна, бассейн, спортзал, высокоскоростной интернет, у каждого члена команды своя каюта.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов. Из них на суда класса "афрамакс" приходится 12 танкеров, 10 из которых – по заказу "Роснефтефлота".