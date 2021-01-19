Верфь "Звезда" начала строить второй СПГ-танкер ледового класса Arc7

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к строительству второго танкера-газовоза СПГ ледового класса Arc7, сообщается на сайте "Роснефти".

Первая деталь будущего судна была вырезана в блоке корпусных производств на высокотехнологичном плазменном станке, говорится в сообщении.

В РФ суда-газовозы строятся впервые. Танкеры-газовозы СПГ ледового класса Arc7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, вместимость грузовых танков - 172 тыс. куб. м. В качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ. Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м.

Танкеры-газовозы строятся в интересах ПАО "НОВАТЭК" для проекта "Арктик СПГ 2". Финансирование строительства новых судов осуществляется ВЭБ.РФ. ССК "Звезда" и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути.

Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров ПАО "Совкомфлот" (на пилотное судно) и ООО "СМАРТ СПГ" (совместное предприятие "НОВАТЭКа" и "Совкомфлота", на остальные 14 судов серии) с ООО "Арктик СПГ 2" (дочернее предприятие ПАО "НОВАТЭК").

В ноябре судоверфь "Звезда" приступила к резке стали для пилотного судна-газовоза СПГ ледового класса Arc7.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с НК "Роснефть". На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. "Роснефть" подписала контракты на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК "Звезда".