Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму в пятницу внесен проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов в РФ. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В частности, за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, и (или) учрежденного им российского юрлица-иноагента, либо неисполнение иным лицом, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов, установленных законодательством РФ требований для иноагентов, совершенное лицом, ранее подвергнутым за такое нарушение административному наказанию, предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Автором законопроекта (1073604-7) выступила группа депутатов и сенаторов.

Проект закона в целом предлагает уточнить статью 330.1 УК РФ.

Так предлагается ввести наказание за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов либо в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Подобное будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вводится и уголовная ответственность для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за непредставление в уполномоченный орган заявления о включении в список физических лиц-иноагентов или отчета о деятельности для иноагентов.

Подобное предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же касается случаев неисполнения обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления о включении в список физлиц-иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ.