Глава СПЧ на встрече с Путиным призвал доработать закон о физлицах-иноагентах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил за доработку законопроекта, ужесточающего требования к некоммерческим организациям (НКО) и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.

"В Государственной думе позавчера в первом чтении был принят законопроект о распространении статуса НКО-иностранного агента на незарегистрированные общественные организации и на граждан. Законопроект вводит дополнительные обязанности и для СМИ. (...) По нашему мнению, необходима доработка этого законопроекта", - сказал Фадеев на встрече членов СПЧ с президентом в четверг.

По его словам, "в экспертном сообществе есть целый ряд вопросов по этому законопроекту". "В частности, поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть, например, госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо-иноагент", - сказал глава СПЧ.

"Эти требования закона могут быть распространены на ученых, на деятелей культуры, которые поддерживают связи, в том числе финансовые, с заграницей. Такие риски есть, как говорят эксперты", - подчеркнул Фадеев.

Кроме того, законопроект предполагает, что все СМИ и, что очень важно, "все пользователи интернета при упоминании иноагента обязаны сообщать, что эта организация или физлицо - иноагент". "И похоже, это будет чрезвычайно сложно сделать, особенно в части, касающейся интернета, в части, касающейся блогеров", - сказал глава СПЧ.

Также закон запрещает вхождение иноагентов в общественные советы при органах власти, напомнил он, что можно расценить как дискриминацию.

"В свое время Конституционный суд принял решение о том, что статус иноагента является лишь маркировкой, подразумевает дополнительную отчетность, но не дискриминацию. Возможно, как считают некоторые эксперты, предлагаемые ограничения в области общественного контроля могут быть трактованы именно как дискриминация", - сказал Фадеев.

Госдума 8 декабря приняла в I чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица.

Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала российскую Госдуму отклонить ряд новых законопроектов, которые предусматривают изменения в работе НКО.