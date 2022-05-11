Суд в Петербурге обязал главу эзотерического ордена выплатить адепту более 5 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Красносельский суд взыскал с руководителя эзотерического "Ордена пути" Гайвы Тихомировой более 5 млн рублей компенсации ущерба в пользу бывшего адепта ордена Андрея Белашова, сообщила пресс-служба городских судов.

Также суд взыскал с нее проценты за использование денег истца с 21 августа 2021 года по 1 ноября 2021 года на сумму 599 700 рублей. Ответчица подала апелляцию на это решение.

Белашов в иске указал, что суд в августе 2021 года признал Тихомирову виновной в хищении у него денег, однако она не возместила ему причиненный ущерб добровольно.

В августе 2021 года Тихомирова и ее помощница Татьяна Баранова (Тайрис) были приговорены к 5,5 и трем годам колони строгого режима по делу о многомилионном мошенничестве. Московский суд тогда же частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Следствие и суд установили, что в 2006 году Тихомирова создала "Орден Пути" и проводила платные консультации и тренинги. Ее клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тысяч евро. Гайва и Тайрис обещали потерпевшим передавать деньги за "защиту" в официальные православные организации, однако распоряжались ими по собственному усмотрению, счел суд. Потерпевшими по делу были признаны девять человек, ущерб следствие оценило в пределах 15 млн рублей.

В декабре Санкт-Петербургский городской суд оставил приговоры обеим фигуранткам дела без изменения. Источник "Интерфакса" говорил, что в декабре 2021 года Тихомировой предъявили новое обвинение - в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием или иным причинением вреда здоровью (ч.1 ст.239 УК).