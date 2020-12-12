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РПЦ не поддержала инициативу отказаться от долгих каникул на Новый год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не поддерживают инициативу экс-главы Роспотребнадзора, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко отказаться от долгих новогодних праздников, но призвали провести их в храме.

"Церковь призывает православных верующих (...) не использовать праздники как повод для пьянства, для дебоша, но встречать праздники в трезвенном умонастроении, с молитвой и встречать праздники в церкви", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он отметил, что в последнее время все более популярной становится традиция не только Рождество, но и Новый год встречать в храме и брать у священника благословение на предстоящий год.

Комментируя инициативу Онищенко, митрополит выразил опасение, что его предложение не встретит широкой общественной поддержки - "выходной день легко ввести, но очень трудно от него бывает отказаться".

Как он заключил, "то, от чего приходится отказываться, воспринимается как своего рода наказание, а наказывать нам наших людей абсолютно не за что".

В начале декабря Онищенко выступил с инициативой отказаться от длинных выходных после наступления Нового года, поскольку, на его взгляд, они нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно тормозят работу в стране.

РПЦ Госдума Геннадий Онищенко Новый год

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