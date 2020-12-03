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Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города, сообщил вице-губернатор Евгений Елин журналистам в четверг.

"Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал Елин в ходе онлайн-брифинга.

Вице-губернатор призвал петербуржцев встретить Новый год дома в кругу семьи, отказаться от корпоративов и банкетов. Он также отметил, что одной из причин новых ограничений послужил концерт рэпера Басты в Ледовом дворце.

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"Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил свое звание культурной столицы. Даже угроза провести праздники на больничной койке не остановила наших жителей от того, чтобы получить удовольствие от выступления крупной величины, песенника-декламатора. Мы это называем "Уроки Басты": мы вынуждены извлечь непосредственные уроки и снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий", - подчеркнул Елин.

Он уточнил, что никаких дополнительных ограничений до Нового года власти вводить не планируют. "Мы хотим на две недели максимально взять паузу, чтобы то неустойчивое равновесие, плато, которое мы получили, не перешло в рост заболеваемости. Если нам получится снять этот рост, мы вернемся к ситуации, в которой мы были до введения ограничений. Двух недель нам хватит, чтобы это понять", - добавил Елин.

Новогодние коронавирусные ограничения в Петербурге

Ранее власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6.00 до 19.00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Евгений Елин Коронавирус

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