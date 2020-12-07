Дело Валерия Соловья поступило в суд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге в Октябрьский районный суд поступили материалы об административном правонарушении в отношении политолога Валерия Соловья. Его задержали в субботу 5 декабря.

Материалы на Соловья "зарегистрированы, но пока к производству не приняты", уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

Политолога задержали у Гостиного двора, где он проводил встречу со сторонниками движения "Перемен", которое он основал. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, о нарушении установленного порядка проведения массовой акции. До суда Соловей находится в изоляторе временного содержания.

По данным источника "Интерфакса", заседание по делу Соловья изначально было назначено на воскресенье, 6 декабря, но его перенесли. Вместе с Соловьем задержали еще двоих мужчин, которые, как следует из протоколов, раздавали на встрече политические листовки и подожгли фальшфейер. Им вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП).

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.