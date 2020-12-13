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В России за сутки выявили еще 28 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявили еще 28 тыс. заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья, 13 декабря, составил 28 080, сообщает оперштаб.

В Москвы зарегистрировано 6425 новых эпизодов заболевания.

За сутки в стране от коронавируса скончались 488 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 46 941.

Поправились и выписаны 2 млн 106 235 пациентов, из них 20 277 человек за последние сутки.

За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752.

Новые заболевшие регистрировались во всех 85 регионах РФ. В частности, еще 3 768 новых случаев COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге, 1 444 - в Московской области, 497 - в Нижегородской области, 417 - в Карелии, 401 - в Архангельской области, 398 - в Коми, 391 - в Ростовской области, 389 - в Свердловской области, 380 - в Воронежской области, 370 - в Вологодской области, 351 - в Крыму, 338 - в Хабаровском крае, 336 - в Красноярском крае, 329 - в Псковской области, 318 - в Пермском крае, 300 - в Челябинской области. В остальных субъектах менее 300 эпизодов.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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