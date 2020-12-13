Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию.

Он сам сообщил об этом во время "прямой линии" с жителями региона на ГТРК "Мурман".

Как пояснили "Интерфаксу" в правительстве Мурманской области, накануне губернатор вернулся из рабочей поездки в Кандалакшу, когда стало известно, что его сын, с которым они виделись в среду, заболел новой коронавирусом.

"У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушел на самоизоляцию", - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время все поездки губернатора по Мурманской области и Москву отменены. Мероприятия переведены в онлайн.

Ранее оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья составил 28 080. В частности, в Мурманской области зафиксирован 281 новый случай коронавируса.