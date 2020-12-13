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Самодельное взрывное устройство нашли в магазине одежды в Петербурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Самодельное взрывное устройство обнаружено в магазине на северо-востоке Петербурга, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Днем в субботу, 12 декабря, администратор универсама на проспекте Науки сообщила в полицию об оставленном в примерочной отдела одежды подозрительном предмете с запахом горюче-смазочных материалов.

Прибывшие на место специалисты обнаружили коробку из-под сока, внутри которой находилась бутылка с горючим и воспламенителями, подсоединенная к будильнику и батарейкам. Устройство отправили на экспертизу.

Видеонаблюдение в магазине отсутствует. Охраны у торговой площадки нет. В то же время на устройстве обнаружили отпечатки пальцев, которые могут принадлежать преступнику, добавил источник.

Магазин находится на первом этаже жилого 9-этажного дома. В результате осмотра магазина и прилегающей территории дополнительных взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

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