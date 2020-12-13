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ЯНАО стал 27-м регионом РФ, где 31 декабря будет выходной

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Для органов государственной и муниципальной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 31 декабря 2020 года будет выходным днем, для всех остальных власти Ямала рекомендовали сделать 31 декабря тоже выходным.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора округа, вместо 31 декабря рабочей будет суббота, 19 декабря.

Ранее ни один из регионов Уральского федерального округа не объявлял своих решений о выходном дне 31 декабря. Руководители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов никак не комментировали этот вопрос.

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Уже 27 регионов страны из 85 объявили 31 декабря выходным днем.

До этого начать новогодние каникулы на день раньше решили: Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская области, Татарстан, Чувашия, Тува, Камчатский край, Томская область, Крым, Ставропольский край, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области. К ним присоединились Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Ярославская и Архангельская области, Мордовия, Сахалин, Карелия, Севастополь.

Ленинградская, Псковская, Калининградская области, Красноярский край и Башкирия решили в этот день работать.

Госдума 26 ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.

ЯНАО

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