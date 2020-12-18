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Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Магаданской области 31 декабря объявлено выходным днем, сообщил губернатор региона Сергей Носов в социальных сетях.

"Мы провели опрос на различных площадках, в котором приняли участие более 10 тысяч колымчан. 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим, чтобы больше времени посвятить семьям", - уточнил Носов.

Выходной день переносится с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря.

"По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы", - добавил Носов.

Он отметил, что свою работу продолжают все заведения, которые открылись весной. Единственное ограничение действует для заведений общественного питания на работу после 22:00. "Потому что экономика малого и среднего бизнеса, сохранение рабочих мест и благополучие людей - принципиально важны. Не верьте фейкам, которые распространяют в социальных сетях. Закрываться ничего не будет", - подчеркнул Носов.

По данным оперштаба, за минувшие сутки еще у 42 жителей Магаданской области был выявлен коронавирус. Всего заболевших с начала эпидемии - 6 602 человека.

Магаданская область Новый год

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