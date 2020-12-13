Бурятия стала 26-м регионом, где 31 декабря будет выходным

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - 31 декабря в Бурятии будет объявлен выходным днем, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж после работы 31 декабря в сжатый срок, чтобы был более растянутый период подготовки, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались и не создавать ковидную нагрузку", - пояснил глава региона.

Таким образом, уже 26 регионов из 85 объявили 31 декабря выходным днем.

Ранее о решении начать новогодние каникулы на день раньше объявили: Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская области, Татарстан, Чувашия, Тува, Камчатский край, Томская область, Крым, Ставропольский край, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области.

К ним присоединились Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Ярославская и Архангельская области, Мордовия, Сахалин, Карелия, Севастополь.

Ленинградская, Псковская, Калининградская области, Красноярский край и Башкирия решили в этот день работать.

Госдума 26 ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.