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Торговые сети Приморья зафиксируют цены на растительное масло и сахар

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на растительное масло и сахар отмечен в Приморском крае, власти региона договорились с крупными торговыми сетями зафиксировать цены на эти продукты.

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"Учитывая, что в последнее время отмечен рост цен на такие позиции как сахар, масло растительное, была проведена рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей", - сообщила журналистам начальник отдела организации торговли краевого Минпромторга Наталья Золина. По ее словам, чиновники договорились с торговыми сетями, что эти продукты будут продаваться "в соответствии с утвержденными рекомендованными ценами".

Она отметила, что в рамках этого проекта Минпромторг договорился с крупными торговыми сетями о фиксации цен - растительное масло и сахар теперь реализуются в рамках социального проекта "Доступное Приморье". По словам Золиной, министерство мониторит цены на продукты в торговых сетях края еженедельно.

Как сообщалось, задачу принять меры по ситуации с ценами на продовольственном рынке поставил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Приморский край Наталья Золина

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