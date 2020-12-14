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"Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло

"Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Профильные ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца", - говорится в публикации со ссылкой на два источника издания на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ.

Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и о 110 рублях - на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара соответственно, уточняет газета.

По словам собеседников издания, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Многие производители поддерживают новый формат работы, заявил газете исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. В Союзе сахаропроизводителей на запрос издания не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли воздержались от комментариев, пишут "Известия".

Минпромторг Минсельхоз Минэкономразвития ФАС

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