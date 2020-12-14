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Кремль отверг обвинения в адрес РФ в хакерских атаках на Минфин США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

"Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. (....) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сотрудничества с США в области кибербезопасности.

"Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США", - отметил Песков.

Ранее посольство России в США также опровергло связь РФ с кибератаками на американские ведомства.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

По их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Дмитрий Песков

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