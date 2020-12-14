Подругу Захарченко оштрафовали на 350 тыс. руб. из-за конфискованного Mercedes

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подруга осужденного за получение взятки бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко попала в сложную финансовую ситуацию: у Марины Семыниной по решению суда изъяли подаренный экс-полковником Mercedes S-класса стоимостью более 5 млн рублей, а затем оштрафовали в общей сложности на 350 тыс. рублей за нарушения, допущенные новым владельцем авто, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Басманный суд Москвы в июле 2017 года арестовал принадлежащий Семыниной Mercedes S-500 4matic 2015 года. Машина была арестована по ходатайству СКР, занимавшегося тогда первым уголовным делом о коррупции экс-полковника. Затем иномарка вместе с другим имуществом Захарченко и его близких была обращена в доход государства.

По данным адвокатов Семыниной, с марта 2018 года Mercedes фактически стал собственностью РФ: Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала его в территориальное управление (ТУ) Росимущества Москвы, которое стало новым владельцем автомобиля. ТУ, в свою очередь, доверило хранение лимузина до его продажи ООО "ФК Капитал Инвест".

В 2019 году автомобиль был выставлен на торги, в итоге машину за 3,8 млн рублей приобрел единственный участник и победитель аукциона, гендиректор ООО "Премьер" Александр Митрошин. В мае прошлого года он подписал договор купли-продажи с ТУ Росимущества и забрал Mercedes.

Как утверждает защита Семыниной, примерно в то же время женщине пришел первый штраф за превышение скорости в Подмосковье, совершенное на конфискованной машине. Затем штрафы стали приходить регулярно, их общая сумма превысила 350 тыс. рублей. По данным адвокатов Семыниной, к новогодним праздникам женщина ожидает получить с десяток новых штрафов. Кроме того, от нее потребовали заплатить "внушительный транспортный налог за мощную иномарку", отмечает "Ъ".

Газета поясняет, что Семынину продолжают штрафовать за конфискованную машину потому, что в регистрационной базе ГИБДД она до сих пор числится владельцем лимузина. Адвокаты подруги экс-полковника МВД, изучив детали совершенных с Mercedes сделок, пришли к выводу, что они были совершены с серьезными нарушениями: так, все промежуточные владельцы лимузина не поставили покупку на учет в ГИБДД с изменением регистрационных данных авто.

Защита Семыниной направила жалобы руководству МВД, Генпрокуратуры и даже в администрацию президента РФ, в которых заявляет, что новый собственник автомобиля умышленно организовал покупку так, чтобы получить возможность безнаказанно нарушать ПДД, а промежуточные владельцы помогли ему в этом. Однако, как утверждают адвокаты, их претензии были проигнорированы.

Дело экс-полковника Захарченко

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн руб. и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".