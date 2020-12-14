Число готовых привиться от COVID россиян выросло почти вдвое с осени

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сделать прививку от коронавируса готовы 42% россиян, что почти вдвое превышает показатели за сентябрь-октябрь, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

"Опасаются заболеть коронавирусом 61% россиян. Допускают для себя возможность в ближайшее время сделать прививку от него 42% опрошенных", - свидетельствуют распространенные в понедельник данные опроса.

В сентябре-октябре готовность к вакцинации демонстрировали 23% россиян.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (80%) положительно относятся к вакцинации, больше половины респондентов (56%) уверены, что такие прививки могут остановить пандемию.

По данным исследования, 68% граждан РФ придают значение тому, где вакцина произведена: для 53% это очень важно, для 16% - не очень важно. Если бы у людей был выбор, 51% предпочли бы российскую вакцину, 18% - немецкую, 9% - американскую.

Всероссийский опрос был проведен в ноябре среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.