Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Макет полезной нагрузки тяжелой "Ангары", запущенный в ходе испытаний ракеты, выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М", сообщили в Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" в установленное время вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что старт ракеты и выведение макета полезной нагрузки на орбиту разгонным блоком "Бриз-М" прошли в штатном режиме.

Это был второй испытательный пуск "Ангары-А5", он был осуществлен впервые за шесть лет боевым расчетом Космических войск ВКС. Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".