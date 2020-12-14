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Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Макет полезной нагрузки тяжелой "Ангары", запущенный в ходе испытаний ракеты, выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М", сообщили в Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" в установленное время вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что старт ракеты и выведение макета полезной нагрузки на орбиту разгонным блоком "Бриз-М" прошли в штатном режиме.

Это был второй испытательный пуск "Ангары-А5", он был осуществлен впервые за шесть лет боевым расчетом Космических войск ВКС. Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

Минобороны РФ Ангара

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