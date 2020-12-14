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Песков назвал чушью публикацию о повторной попытке отравить Навального

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали чушью сообщение в западных СМИ о повторной попытке отравить оппозиционера Алексея Навального, когда он находился в токсикологическом отделении омской больницы.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в британской газете The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники о том, что Навального пытались отравить в России во второй раз, сказал: "The Sunday Times - это воскресное чтиво в халате".

"Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (можно перевести как "чушь собачья"). Большего не буду говорить", - отметил Песков.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а после в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок". Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Хроника 20 августа – 14 декабря 2020 годаНавальный попал в больницу
Дмитрий Песков Алексей Навальный

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