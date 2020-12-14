Что произошло за день: понедельник, 14 декабря

Первый за шесть лет пуск "Ангары-А5", новые данные об эффективности "Спутника V" и отмена штрафа для "Дома с маяком"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство объявило о мерах регулирования цен. Производители сахара и подсолнечного масла до 20 декабря должны заключить соглашения о ценах с ритейлом. В правительство внесены проекты о введении с 15 февраля квоты на экспорт зерновых и экспортной пошлины как внутри квоты, так и вне ее. Если цены не снизятся, Минэкономразвития допускает введение экспортной пошлины на подсолнечное масло и отказ от пошлины на ввоз тростникового сахара-сырца. Министерство подготовит поправки, которые позволят кабмину регулировать цены на социально значимые товары при их изменении более чем на 10% за месяц.

- В России зарегистрировали еще 27 328 случаев COVID-19. На Москву пришлись 5 874 новых пациента, на Петербург - 3 771.

- Осуществлен первый за шесть лет испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5". Вечером Минобороны РФ сообщило, что макет полезной нагрузки тяжелой ракеты выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М".

- Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Такие данные получены в заключительной контрольной точке испытаний, но в РФПИ считают, что определен только нижний порог, и эффективность на самом деле может быть выше. По данным фонда, вне испытаний привиты более 200 тысяч россиян, Центр имени Гамалеи считает невозможным назвать точное число участников вакцинации.

- Гособвинение запросило для Олега Соколова 15 лет колонии строгого режима. Прокурор попросила не принимать во внимание явку с повинной, так как экс-доцент СПбГУ признался в убийстве Анастасии Ещенко уже после задержания.

- Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей, назначенный хоспису "Дом с маяком". Административное дело прекращено ввиду незначительности нарушения. Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщала о неточностях при ведении журнала учета наркотических препаратов.

- В работе сервисов Google произошли масштабные сбои. Проблемы у пользователей возникли, в частности, с доступом к YouTube и почте GMail, а также с использованием поисковика Google и облачного хранилища Google Drive. Работа сервисов восстановилась к 15:30.

- Песков назвал публикацию The Sunday Times о Навальном "воскресным чтивом в халате". Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщение газеты со ссылкой на источники о попытке повторного отравления оппозиционера в омской больнице.