Токсиколог счел данные о двойной попытке отравить Навального вымыслом

Алексей Навальный. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сообщение в западных СМИ о якобы повторной попытке отравления оппозиционера Алексея Навального во время пребывания его в токсикологическом отделении омской БСМП №1 ничего общего с реальностью не имеет, не было и первого "отравления", заявил в воскресенье "Интерфаксу" главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Ранее британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила, что Навального пытались отравить в России во второй раз - когда он находился в искусственной коме в омской больнице. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в медучреждение.

"Безосновательное заявление, безусловно. Сама по себе идея о каких-то посторонних вмешательствах во время пребывания пациента в нашей клинике абсурдна и нелепа. Участие третьих лиц у нас категорически исключено, поскольку отделение закрытое, и режим закрытый до такой степени, что он даже серьезней, чем в "красной зоне", - отметил собеседник агентства.

По словам Сабаева, в отделении существует тройной кордон доступа к пациенту.

Как он заявил, "нужно пройти три этапа прохода с индивидуальным ключом доступа, и этот доступ имеют только непосредственно сотрудники, работающие с пациентом".

"Доступ предоставляется только людям, которые профессионально компетентны и подготовлены для работы с реанимационным пациентом, - сказал токсиколог. - Иные лица ни из силовых структур, ни из средств массовой информации или сподвижников, соратников, сочувствующих попасть бы сюда просто не смогли".

"Как лечащий врач я за этим, естественно, следил, - заявил Сабаев. - Поэтому данное заявление - всего лишь вымысел, не более того".

При этом он отметил, что и первой попытки отравления Навального не было.

"Мы понимаем прекрасно, что патологический синдром, патологическое состояние пациента имели совсем другую природу. Совершенно другое течение, совершенно другие исходы, слава богу, благоприятные для пациента. Он поправился, выздоровел и чувствует себя удовлетворительно", - сказал токсиколог.

"Собственно, о том, что прогноз благоприятный, я говорил еще в сентябре, когда пациент находился в Германии, - заявил он. - А прогноз в таких случаях всегда благоприятный, потому что это не химическое отравление".

В этой связи Сабаев отметил некоторое отсутствие логики в данном сообщении британской газеты.

По его словам, если ранее западной стороной заявлялось о том, что транспортировка Навального из Омска в германскую клинику откладывался лишь с той целью, чтобы из его организма вышли яды, то новая версия этому, как минимум, противоречит.

"Если вообще гипотетически представить себе такую ситуацию, что мы хотели бы негативного исхода, мы могли бы взять и отключить все системы жизнеобеспечения, которые были у пациента. И все, сказали бы - аппарат сгорел. Или электрик Петров, будучи в пьяном состоянии, отключил рубильник. Нет, конечно, все это чистой воды домыслы, очередной пиар-ход", - заключил специалист.

История с Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в коме в реанимацию.

С 22 августа по решению семьи Навального лечили в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в его организме российские специалисты не обнаружили.

Вместе с тем германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что оппозиционера отравили разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей, российские власти все обвинения отвергают.