РФПИ подаст документы на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" в нескольких странах в ближайшие месяцы, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран - это, безусловно, наши партнеры - Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд стран Латинской Америки, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке", - сказал Дмитриев на брифинге в понедельник.

Он заявил, что уже в декабре будут поданы документы для ускоренной регистрации вакцины в Аргентине, а в январе - во всех ключевых странах.

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