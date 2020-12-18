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Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса.

"Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин", - говорится в сообщении Минздрава в пятницу.

Согласно достигнутой в телефонном разговоре договоренности, "в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин".

Разговор касался вопроса организации совместного производства вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Мурашко "подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах", отмечается в сообщении.

Германия коронавирус

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