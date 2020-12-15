При пожаре на угольном разрезе в Хакасии пропал человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Усть-Абаканском районе Хакасии на территории угольного разреза "Черногорский" произошел пожар в тепловозном депо, пропал один человек, сообщили в управлении МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 10:16 по красноярскому времени (6:16 по Москве), в МЧС объявили повышенный ранг вызова. Возгорание началось с одного из тепловозов. Два часа спустя пожар локализовали.

"Информация о пострадавших уточняется, известно, что в момент пожара в депо находился один человек, который проводил работы, он не обнаружен", - сказал представитель управления.

Из депо вывели четыре тепловоза, которые там находились, в том числе загоревшийся. В здании тушат дизельное топливо.

В тушении участвуют 49 человек и 18 единиц техники.

Разрез "Черногорский" (входит в состав "СУЭК") добывает энергетический каменный уголь, который после обогащения на фабрике поставляется в страны Европы и Азии.