Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 849 650+597 109

При пожаре на угольном разрезе в Хакасии пропал человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Усть-Абаканском районе Хакасии на территории угольного разреза "Черногорский" произошел пожар в тепловозном депо, пропал один человек, сообщили в управлении МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 10:16 по красноярскому времени (6:16 по Москве), в МЧС объявили повышенный ранг вызова. Возгорание началось с одного из тепловозов. Два часа спустя пожар локализовали.

"Информация о пострадавших уточняется, известно, что в момент пожара в депо находился один человек, который проводил работы, он не обнаружен", - сказал представитель управления.

Из депо вывели четыре тепловоза, которые там находились, в том числе загоревшийся. В здании тушат дизельное топливо.

В тушении участвуют 49 человек и 18 единиц техники.

Разрез "Черногорский" (входит в состав "СУЭК") добывает энергетический каменный уголь, который после обогащения на фабрике поставляется в страны Европы и Азии.

МЧС Хакасия Черногорский СУЭК

Новости

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Не менее 11 человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии

Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Пассажирские поезда встали под Курском из-за обледенения проводов

Что произошло за день: понедельник, 14 декабря

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');