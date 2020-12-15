Пропавший при пожаре на угольном разрезе СУЭКа погиб

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили пожар тепловозном депо на территории угольного разреза "Черногорский" (входит в "СУЭК"). Человека, который находился в депо в момент возгорания и пропал, нашли погибшим, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Было ликвидировано открытое горение, к настоящему времени можно говорить в целом о ликвидации - техника оттуда возвращается", - сказал представитель управления.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар начался с того, что загорелся один из четырех тепловозов. Огнем повредило два тепловоза, один из них - сильно.