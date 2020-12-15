Навальный обратится в ФСБ из-за новых публикаций о его отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления.

"Я открываю уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи: "Сообщение о преступлении". В соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ. Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует", - сказал Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в котором утверждают, что к отравлению Навального причастны несколько сотрудников ФСБ России. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине, сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и заявляют о готовности к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.