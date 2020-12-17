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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия не может расследовать случившееся с Алексеем Навальным из-за отказа западных стран и структур предоставлять официальные документы, хотя бы официальные заключения проверок, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

Навальный попал в больницу

Корреспондент BBC News Стив Розенберг отметил, что Москва часто винит в создании напряженности внешние силы, и спросил президента, считает ли он, что Россия несет хотя бы долю ответственности за сложившуюся ситуацию. Для примера он привел недавний доклад Bellingcat о попытке отравления Навального и высказал мнение, что там убедительно доказано, что за покушением стоит российское государство.

Отвечая на вопрос, Путин не произнес имя Навального и назвал его "известным блогером". В предыдущей ситуации он назвал его "пациентом берлинской клиники".

По словам президента, Россия не может получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили "Новичок".

"Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок", мы вас просим: дайте нам, пожалуйста, эту информацию", - сказал он.

По его словам, Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия.

Отвечая на предыдущий вопрос, Путин назвал расследование легализацией материалов американских спецслужб, которые следят за Россией. По его словам, сотрудники ФСБ и другие спецслужбы знают, что США отслеживают локацию по телефонам, поэтому "пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания". Это значит, что Навальный в данном случае "пользуется поддержкой спецслужб США", "а если это правильно, то это любопытно". В этой ситуации спецслужбы России "должны за ним присматривать", но это не значит, что нужно его травить.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Алексей Навальный Германия ОЗХО Новичок

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