РФ покроет потери ГТЛК от простоя SSJ-100 во избежание репутационных рисков

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал правила предоставления субсидий ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на возмещение потерь от программы поставок российским авиакомпаниям самолетов SSJ-100 по льготной лизинговой ставке.

Соответствующий проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Согласно пояснениям к документу, с 2015 года ГТЛК приобрела 44 SSJ-100, из них 43 поставила в лизинг авиакомпаниям "Ямал", "Азимут", "ИрАэро", "Якутия", "Северсталь", "БурАл" (прекратила деятельность несколько лет назад). Но за время эксплуатации самолетов "были выявлены проблемы технического характера, связанные с конструктивными особенностями". Отмечается, что это "привело к невозможности коммерческой эксплуатации, простоям и, как следствие, отказу арендаторов ГТЛК от внесения арендной платы ввиду невозможности использования имущества по назначению с целью получения прибыли".

По данным автора проекта, на конец мая просроченная дебиторская задолженность ГТЛК составляла 2,6 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей компании не выплатил "Ямал", 933 млн рублей - "ИрАэро", 421 млн рублей - "Якутия", 231 млн рублей - "Азимут".

По Гражданскому кодексу арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора, отмечается в пояснении Минтранса. При обнаружении недостатков арендатор вправе потребовать их устранения, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков. Кроме того, он может претендовать на досрочное расторжение договора.

В сложившейся ситуации ГТЛК допускает возможность принятия арбитражным судом решений о расторжении договоров аренды воздушных судов с авиакомпаниями по причине несоответствия заявленным характеристикам и наличия на них конструктивно-производственных недостатков.

Допускается и отказ судом в удовлетворении требований ГТЛК о взыскании арендных платежей и технических резервов за периоды невозможности использования воздушных судов. Это, как отмечается в пояснении, "повлечет за собой необходимость инициирования со стороны ГТЛК судебных разбирательств с ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель SSJ-100 - ИФ) с целью возврата воздушных судов и возмещения убытков, возникающих с недополученными доходами по арендным платежам со стороны авиакомпаний".

"Ввиду большого внимания российских СМИ к ходу реализации данного проекта в российских региональных авиакомпаниях, подобная ситуация крайне негативным образом скажется на дальнейшей реализации программы "Сухой Суперджет 100" в целом, а также повлечет за собой существенные репутационные потери как для ГТЛК, так и для производителей отечественной авиационной техники", - сказано в пояснении.

Предложенные правила, по мнению Минтранса, позволят нивелировать возможные судебные разбирательства между ГТЛК и ПАО "Корпорация "Иркут" и избежать тем самым "существенных репутационных рисков", а кроме того, способствуют "выполнению авиакомпаниями социально-значимых обязательств в части осуществления регулярных пассажирских авиаперевозок в регионах".

В 2020 году на реализацию постановления планируется направить до 3,5 млрд руб. Причем за счет перераспределения денег, заложенных в бюджете-2020 для поддержки продаж ГТЛК другого продукта отечественного авиапрома - широкофюзеляжных самолетов Ил-96-400М.