Госдума одобрила поправку о штрафе до трех миллионов рублей за клевету

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник одобрила поправку о штрафе за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

За это предлагается взимать штраф с юридических лиц в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Поправка одобрена в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта (954048-7) о штрафах за оскорбление, допущенное чиновниками. За правонарушение предлагается взимать штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо дисквалифицировать на срок до одного года. За повторное совершение такого деяния предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до 2-х лет.

Законопроектом предлагается уточнить признаки состава такого административного правонарушения, как оскорбление.

Предусматривается, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием сетей, включая интернет, или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Соавтор проекта закона, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил "Интерфаксу", что таким образом расширяется понятие оскорбления "в неприличной форме".

"Когда используется понятие оскорбление в "неприличной форме", то это касается случаев с использованием нецензурной лексики. А нецензурная лексика, увы, не охватывает большинство случаев вызывающего поведения чиновников", - сказал парламентарий.

Проект закона также предлагает усилить ответственность за совершение указанных деяний, предусмотрев штраф: для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", предусмотрен штраф для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Проект закона предусматривает, что в случае, если не приняты меры для предотвращения оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или в сетях, взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).