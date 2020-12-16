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Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Положения законопроекта об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете будет распространяться и на блогеров, и на авторов телеграм-каналов, сообщил автор инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

"Телеграм-каналы - это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть "Живой журнал". Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации", - сказал Вяткин "Интерфаксу" в среду.

Внесенный им законопроект предлагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичную клевету, которая распространяется, в том числе, в интернете.

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Депутат считает, что "уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором".

По мнению Вяткина, в качестве ответственности за клевету в интернете необязательно применение сразу такой жесткой меры, как лишение свободы, "но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить".

Депутат также отметил, что "аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов", но вместе с тем, "если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете нет".

Законопроект (1074945-7) внесен Вяткиным 14 декабря. Как ожидается, Госдума рассмотрит его в первом чтении 22 декабря.

Госдума

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