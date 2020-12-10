В Госдуме уточнили формулировку об оскорблении со стороны чиновников

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг одобрил поправки в проект закона о штрафах для чиновников за оскорбление граждан, сообщил "Интерфаксу" автор инициативы, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Комитет сегодня согласился с поправкой, конкретизирующей формулировку, что считать со стороны чиновников оскорблением, унижением чести и достоинства другого лица, выраженным в неприличный форме", - сказал Хинштейн.

Он пояснил, что это понятие расширяется, а именно, что оскорбление может быть выражено и "в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме".

"Таким образом, мы сможем расширить это понятие "в неприличной форме", потому что "неприличная форма" - это только с использованием нецензурной лексики. А нецензурная лексика, увы, не охватывает большинство случаев вызывающего поведения чиновников", - сказал парламентарий.

По его словам, "это конституционная формулировка, она уже существует в законодательстве и она более конкретна". Хинштейн отметил, что это заменит прописанную в проекте закона форму: "или в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

По мнению парламентария, "здесь не возникает разночтения, двойных толкований: что оскорбляет общественную нравственность, что не оскорбляет".

"Иными словами ситуация, связанная с резонансными историями, например с покойным ныне главой республики Чувашия Игнатьевым, который заставлял сотрудников МЧС прыгать за ключами, - вот к нему формулировка "нарушение норм морали и нравственности" точно подошла бы", - сказал Хинштейн.

Ко второму чтению также предлагается редакция следующего характера: убирается "унижение достоинства группы лиц", остается только "одного лица", отметил автор проекта закона.

Кроме того, расширяется перечень субъектов ответственности: она коснется не только "лица, замечающего государственную муниципальную должность или должность государственной или муниципальной службы", но и тех, кто находятся на "гражданской службе", сообщил Хинштейн.

Санкции за оскорбления для чиновников

Согласно проекту закона, за вышеуказанную форму оскорбления в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) чиновнику будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до 1-го года.

За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до 2-х лет.

Законопроект был внесен в Госдуму Хинштейном и секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.