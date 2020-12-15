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Пожар в хакасском тепловозном депо начался со взрыва

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Хакасии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего при пожаре в тепловозном депо рядом с угольным разрезом "Черногорский". Пожар начался со взрыва паров солярки, считают в Следственном комитете.

Там также уточнили, что на месте погиб один человек, а еще один госпитализирован с ожогами. Ранее сообщалось только об одном погибшем.

Следствие предварительно установило, что тепловозное депо при разрезе "Черногорский" арендовала коммерческая компания, которая занималась ремонтом и обслуживанием железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава.

По версии следствия, 15 декабря сотрудники этой компании ремонтировали локомотив и занялись сваркой. В это время в смотровой яме сдетонировали пары дизельного топлива.

В депо начался пожар, его быстро потушили. Строение депо от огня не пострадало, риска обрушения там нет, считают в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара в депо составила 100 квадратных метров. Из четырех находившихся там локомотивов повреждения получили два.

В пресс-службе ООО "СУЭК-Хакасия" затем уточнили, что пожар случился не на территории разреза, а на прилегающей к разрезу территории подрядной организации "Промтранс".

Хакасия СКР Черногорский МЧС

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