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В Крыму возбудили уголовное дело из-за квартир без отопления для сирот

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Крымские следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников при обеспечении двух сирот квартирами в Ялте, сообщается на сайте СК РФ во вторник.

"Жилые помещения переданы в состоянии, не соответствующем необходимым санитарным требованиям и нормам, - квартиры не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, в то время как в сам дом коммуникации подведены, имеются явные дефекты отделки стен и потолка в комнатах", - говорится в сообщении.

Ущерб бюджету города оценен в 5,7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи изучают процедуру закупки и передачи помещений, соответствие технического состояния заявленной стоимости.

Данное дело стало с начала года пятым возбужденным в Крыму из-за квартир для сирот. В феврале следователи завели уголовные дела на и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи и директора строительной фирмы из-за предоставления сиротам 25 квартир в новостройке без отопления.

В марте стало известно, что чиновники Джанкойского района подозреваются в халатности из-за покупки для сирот четырех квартир в доме, где батареи не были подключены к системе централизованного теплоснабжения, крыша протекала, а стены покрылись плесенью. Через месяц в том же районе возбудили дело о превышении полномочий после покупки квартиры по завышенной вдвое стоимости.

В августе чиновников Евпатории уличили в служебном подлоге, из-за которого сирота получила непригодное жилье.

Крым Ялта СКР

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