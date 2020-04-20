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Третье с начала года уголовное дело возбуждено в Крыму из-за квартир для сирот

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Крымские следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий при закупке квартиры для детей-сирот в Джанкойском районе на севере полуострова. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова журналистам в понедельник.

По ее словам, чиновники администрации Джанкойского района умышленно нарушили порядок определения цены контракта. Бюджету Крыма был причинен ущерб на сумму более 760 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, чиновники купили однокомнатную квартиру площадью 29,7 кв.м в поселке Вольное за 1,2 млн рублей. Экспертиза показала, что ее рыночная стоимость составляет 468,6 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщалось, крымские следователи в феврале возбудили уголовные дела в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи и директора строительной фирмы из-за предоставления сиротам 25 квартир в новостройке без отопления.

В марте стало известно, что чиновники Джанкойского района подозреваются в халатности из-за покупки для сирот четырех квартир в доме, где батареи не подключены к системе централизованного теплоснабжения, крыша протекает, а стены покрыты плесенью.

Крым

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