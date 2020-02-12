В Крыму возбудили уголовное дело после заселения сирот в "ледяной дом"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Чиновник из Керчи стал фигурантом уголовного дела из-за предоставления детям-сиротам квартир в новостройке без отопления, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в среду.

Как отмечается в пресс-релизе, администрация города за бюджетные деньги приобрела в новостройке квартиры, "не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, не обеспеченные газоснабжением и отоплением".

Впоследствии сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи, не убедившись в том, что многоквартирный дом соответствует требованиям, заключил договоры социального найма с 25 детьми-сиротами, отмечается в сообщении.

Прокуратура Керчи направила материалы проверки в следственный отдел по городу регионального управления СКР. В результате было возбуждено дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб).

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года детям-сиротам торжественно вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме в Керчи. Однако они не могут вселиться в квартиры, поскольку там отсутствует отопление и есть ряд недостатков. Пострадавшие обратились с жалобой в редакции.

Во вторник, 11 февраля, в региональном управлении СКР сообщали, что проведут проверку сообщений о нарушении прав сирот при предоставлении им квартир в Керчи.