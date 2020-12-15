Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Подсолнечного масла произвели на 3,3% больше, чем в прошлом году

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - РФ в ноябре сократила производство сахара (белого свекловичного или тростникового) на 29,7% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 27,7% по сравнению с октябрем, до 1,1 млн тонн, сообщил Росстат.

Значительное снижение объемов производства сахара в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы в ряде регионов ее выращивания - в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях, отметило ведомство.

По итогам 11 месяцев производство сахара в РФ составило 5,1 млн тонн.

Изготовление нерафинированных растительных масел и их фракций в ноябре составило 688 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем в ноябре 2019 года, но на 0,7% меньше, чем месяцем ранее. За 11 месяцев производство растительных масел составило 6,6 млн тонн.

В частности, выпуск подсолнечного масла и его фракций в ноябре вырос на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 4,4% по сравнению с показателем за октябрь. По итогам января-ноября производство увеличилось на 9,2%, до 5,3 млн тонн.

Как сообщалось, из-за роста цен на сахар и подсолнечное масло правительство РФ предложило ритейлерам и производителям заключить соглашения о фиксированных ценах на эту продукцию, которые будут действовать в течение I квартала 2021 года. Соглашения предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.

Снижение производства сахара в РФ обусловлено сокращением урожая сахарной свеклы после рекордного показателя 2019 года. В 2020 году в РФ также ожидается сокращение производства семян подсолнечника.