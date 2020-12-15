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Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала

В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут предусмотрены поправочные коэффициенты

Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

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"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - пояснил замминистра.

Во вторник правительство сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, касающихся стабилизации цен на продукты питания. Одно из них касается заключения специальных соглашений между производителями продовольствия и торговыми сетями о снижении и поддержании на "нормальном уровне" цен на определенные виды товаров.

В частности, соглашения предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Соглашения должны быть подписаны не позднее 20 декабря, заявлял глава правительства. Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке розничной торговли, подписание запланировано на пятницу, 18 декабря.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших в РФ ритейлеров, ранее заявили, что "торговые сети будут стараться максимально сдерживать рост цен и не допускать их резких изменений".

В "Магните" сообщили, что в последнее время наблюдалось увеличение числа запросов от поставщиков на повышение цен на полке. "В связи с этим решение правительства включить в механизм сдерживания цен на базовые товары производителей и других участников товаропроводящей цепи обеспечивает условия для достижения поставленной задачи", - полагают в компании. В ритейлере добавили, что независимо от соглашения держат наценки на социально-значимые товары "на минимальных и даже нулевых уровнях".

Минпромторг РФ

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