Эксперт отметил рост числа случаев COVID-19 в большинстве регионов РФ

Лишь в некоторых субъектах наметилась тенденция к стабилизации эпидпроцесса, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наметилась в некоторых регионах РФ, но в большинстве пока идет рост заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов "Интерфаксу".

"Пока можно говорить лишь о том, что в некоторых субъектах наметилась хрупкая тенденция к стабилизации эпидпроцесса. В большинстве регионов продолжается умеренный рост", - сказал Горелов в среду.

По его словам, "эпидемический процесс характеризуется волнообразными колебаниями суточной заболеваемости, так как Россия занимает большую территорию, и условия распространения инфекции во всех регионах разные, потому и суммарное количество случаев постоянно меняется".

"Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - уточнил Горелов.

Он также сказал, что "по мере расширения вакцинации темпы эпидпроцесса, бесспорно, начнут снижаться".

Представитель института эпидемиологии Роспотребнадзора добавил, что "поскольку все регионы вступили в эпидпроцесс в разное время, то говорить о единой тенденции не приходится".

"Можно лишь говорить о факторах, влияющих на снижение заболеваемости. При посещении общественных мест важно соблюдать меры профилактики - надевать маску, использовать антисептик и сохранять социальную дистанцию", - добавил он.

По данным оперштаба на среду, 16 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 509 новых случаев. Общее количество инфицированных за весь период пандемии достигло 2 734 454 человек.