Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:52Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Эксперт отметил рост числа случаев COVID-19 в большинстве регионов РФ

Лишь в некоторых субъектах наметилась тенденция к стабилизации эпидпроцесса, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наметилась в некоторых регионах РФ, но в большинстве пока идет рост заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов "Интерфаксу".

"Пока можно говорить лишь о том, что в некоторых субъектах наметилась хрупкая тенденция к стабилизации эпидпроцесса. В большинстве регионов продолжается умеренный рост", - сказал Горелов в среду.

По его словам, "эпидемический процесс характеризуется волнообразными колебаниями суточной заболеваемости, так как Россия занимает большую территорию, и условия распространения инфекции во всех регионах разные, потому и суммарное количество случаев постоянно меняется".

"Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - уточнил Горелов.

Он также сказал, что "по мере расширения вакцинации темпы эпидпроцесса, бесспорно, начнут снижаться".

Представитель института эпидемиологии Роспотребнадзора добавил, что "поскольку все регионы вступили в эпидпроцесс в разное время, то говорить о единой тенденции не приходится".

"Можно лишь говорить о факторах, влияющих на снижение заболеваемости. При посещении общественных мест важно соблюдать меры профилактики - надевать маску, использовать антисептик и сохранять социальную дистанцию", - добавил он.

По данным оперштаба на среду, 16 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 509 новых случаев. Общее количество инфицированных за весь период пандемии достигло 2 734 454 человек.

Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбления

Госдума ввела штрафы до 1,5 млн руб. за интернет-пропаганду наркотиков

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

Смольный сообщил, что не продлевал зимние каникулы для школьников

Пандемия коронавируса

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');