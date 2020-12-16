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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еще 26 509 случаев заражения коронавируса выявлено в РФ за последние сутки. Такие данные предоставил оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 5028.

В стране за сутки от коронавируса скончались 596 человек. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 48 564.

Поправились и выписаны 2 176 100 пациентов, в том числе 26 490 за последние сутки.

За весь период пандемии в стране выявлено 2 734 454 случая коронавируса во всех 85 регионах. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 509 790.

Суточный прирост в Петербурге составил 3 758, еще 1 477 случаев - в Московской области, 492 - в Нижегородской области, 397 - в Архангельской области, 395 - в Свердловской области, 387 - в Воронежской области, 385 - в Ростовской области, 371 - в Вологодской области, 359 - в Псковской области, 354 - в Крыму, 345 - в Хабаровском крае, 340 - в Карелии, 333 - в Красноярском крае, 327 - в Пермском крае, 309 - в Челябинской области, 301 - в Самарской области.

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