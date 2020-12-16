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Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Проект создания искусственной гравитации на новой российской космической станции одобрен техническим советом Военно-промышленной комиссии, сообщил журналистам в среду директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Это проект РКК "Энергия", который она прорабатывала до определенного уровня как свой инновационный проект. Сам эскиз решения этого модуля с центрифугой внутри мы с ними прорабатывали вместе, и (он - ИФ) обсуждался на разном уровне", - сказал Орлов.

Орлов добавил, что есть положительное решение технического совета Военно-промышленной комиссии в необходимости создания модуля с центрифугой.

Ранее первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев на заседании совета по космосу РАН сообщил, что специалисты РКК прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, в данный момент "есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации". "Многие из них не подлежат замене", - отмечал Соловьев.

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - топ-менеджер корпорации.

Как пояснил Соловьев позднее, в РКК "Энергия" не предлагают отказываться от эксплуатации станции после 2025 года, а само его выступление на совете носило "информационный характер" и не содержало "предложений по дальнейшему развитию МКС".

В "Роскосмосе" сообщили, что РКК "Энергия" представила предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете "Роскосмоса", а затем доложены правительству.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам", - отметили в госкорпорации.

Олег Орлов Институт медико-биологических проблем РАН РКК Энергия МКС Роскосмос

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