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Хулиганы затушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Полиция ищет двоих неизвестных, которые затушили Вечный огонь на Марсовом поле Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В ночь на 17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале "Борцам Революции" (Марсово поле) затушен Вечный огонь.

В МВД подчеркивают, что горение огня было быстро восстановлено.

Полицейские установили, что незадолго до полуночи двое неизвестных снегом затушили пламя и скрылись. Их разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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